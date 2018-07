Atletas recebem homenagens no Rio Depois do 14.º Prêmio Brasil Olímpico, na terça-feira, ontem foi a vez de homenagear os atletas paralímpicos, que nos Jogos de Londres conquistaram a melhor posição até hoje do País: sétimo lugar. As 21 medalhas de ouro bateram o recorde brasileiro em Jogos Paralímpicos. Até 2010, os atletas paralímpicos eram premiados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Mas, desde 2001, o Comitê Paralímpico faz sua própria festa. A de ontem, na Marina da Glória, premiou Melhor Atleta feminino e masculino, Melhor Técnico, em esporte coletivo e individual, e revelação 2012.