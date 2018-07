Atletas russos são acusados de desistência em competição para evitar antidoping A Federação de Atletismo da Rússia (Araf, na sigla em inglês) anunciou nesta quarta-feira que vai investigar as acusações de que atletas do país teriam desistido de uma competição para escapar do exame antidoping. O caso teria acontecido no Meeting de Orenburg, no último sábado.