Atletas têm até quinta-feira para retirar kits da São Silvestre e conhecer protocolos

Uma das mais tradicionais corridas de rua do Brasil retoma sua edição no dia 31. A São Silvestre não pôde ser celebrada em 2020 devido à pandemia, que prejudicou a organização de eventos esportivos. Neste ano, para evitar a transmissão da covid-19 entre os participantes, a prova terá uma série de protocolos a serem seguidos antes, durante e após as atividades nos 15 km do percurso.

Quem for participar da 96.ª edição tem até amanhã, 30, para retirar os kits no Hall Nobre do Palácio de Convenções do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209, em Santana). Hoje, o horário de retirada vai das 9h às 20h. Amanhã, o tempo será reduzido, das 9h às 16h.

Na retirada do kit, será exigida a apresentação do comprovante de vacinação completo (com ao menos duas doses para quem se imunizou com Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac; ou uma dose da Janssen). O certificado poderá ser impresso ou virtual, disponível nos aplicativos do SUS, do governo da sua cidade ou país.

Quem estiver com esquema vacinal incompleto deverá mostrar teste RT-PCR negativo realizado 48h antes do ingresso no local da retirada do kit ou teste antígeno com validade de 24h. Neste último caso, a retirada do kit só será permitida no dia 30. Se os documentos não forem validados, o atleta poderá retornar ao local enquanto a entrega estiver funcionando com a certificação correta. A organização recomenda que menores de 18 anos e pessoas que não estejam inscritas não compareçam ao Palácio de Convenções.

No dia 31, os corredores serão obrigados a usar corretamente a máscara durante todo o período de permanência no local da prova (largada, chegada e dispersão). Durante a corrida, nos momentos possíveis, também é recomendável o seu uso. Há muita preocupação com a variante Ômicron. Por isso, a organização exige que os protocolos sejam cumpridos. Não estará disponível o serviço de guarda-volumes. Além disso, apenas participantes terão autorização para ida ao local da largada. Recomenda-se que o atleta tenha álcool em gel 70% em mãos. Cerca de 22 mil atletas deverão participar. Já chegou a ter 35 mil.

Confira as ruas e avenidas da capital paulista que abrigarão a São Silvestre: