Atletas vão à SPFW para apresentar uniformes do Pan

Principal evento de moda do País, a São Paulo Fashion Week ficou um pouco mais "esportiva" besta quinta-feira. Afinal, a grife Amapô, das estilistas Carolina Gold e Pitty Taliani, apresentou os uniformes que serão utilizados pelas delegações brasileiras nas cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-americanos de Toronto.

Para apresentar os uniformes, os comitês olímpico (COB) e paralímpico (CPB) do Brasil convidaram atletas de renome para atuarem como modelos no SPFW: os campeões olímpicos Giba e Fabiana (vôlei), o medalhista olímpico Leandro Guilheiro (judô), a campeã mundial Poliana Okimoto (maratona aquática) e funcionária do COB Lara Teixeira, atleta do nado sincronizado.

Já entre os atletas paralímpicos, participaram os nadadores Daniel Dias e Clodoaldo Silva e Talisson Glock, a campeã mundial de atletismo Veronica Hipólito e a mesa-tenista Bruna Alexandre.

"Estamos muito contentes com o resultado final dos uniformes. As roupas estão bonitas, confortáveis e elegantes. Temos certeza de que nossos atletas se sentirão muito bem", afirmou Marcus Vinicius Freire, diretor executivo de esportes do COB.

As peças são bastante coloridas. As mulheres têm saias azuis até os joelhos e três tipos de camisetas: uma com a bandeira do Brasil pixelizada, outra com estampa xadrez que com referência à bandeira nacional e por uma camisa branca com blazer azul.

Já para os homens, há a opção de camisa branca e blazer azul ou camiseta com a bandeira do Brasil. Nos dois casos, a calça social é verde e o chapéu verde com faixa em azul. Os sapatos são irreverentes para homens e mulheres. Com bico branco, são metade azul, metade verde. A meia é amarela.