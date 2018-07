Atleticano Victor evita pensar na briga pela ponta e prega foco no Santa Cruz

A vitória sobre o líder Palmeiras empolgou a torcida do Atlético-MG, que finalmente viu a equipe mostrar o nível de futebol que se esperava de um elenco tão estrelado. O objetivo, ninguém esconde, é entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas os jogadores ponderam. O goleiro Victor, por exemplo, pediu que o elenco se concentre somente no jogo deste sábado diante do Santa Cruz, no Independência.

"A primeira meta é conseguir a vitória amanhã. Não adianta fazer contas e as coisas não acontecerem. Temos dois jogos em casa e o São Paulo fora, que é um concorrente direto, e temos eu pensar em sete ou nove pontos, mas, agora, o foco é no Santa Cruz, nosso próximo adversário. São três pontos importantes que temos que buscar para seguir na caça do pessoal que está à frente na tabela", declarou nesta sexta.

Para a partida, o técnico Marcelo Oliveira fez mistério e não confirmou a escalação. A principal dúvida está na vaga que foi ocupada por Lucas Cândido diante do Palmeiras. O volante pode ser mantido na equipe, mas Lucas Pratto, recuperado de lesão, pode ser a opção se o treinador quiser um time mais ofensivo.

Sobre a possibilidade de Lucas Cândido ser mantido e a opção ser novamente um esquema com três volantes, Victor garantiu: "Não seria surpresa". "No jogo contra o Palmeiras, o time foi muito equilibrado, controlou a parte ofensiva do adversário. Não vejo problema de jogar dessa forma em casa, mesmo com três volantes, porque eles chegam com qualidade ao ataque."

O goleiro ainda fez questão de pedir atenção ao Santa Cruz. "É uma equipe experiente, com poder ofensivo grande, jogadores de velocidade, contra-ataca bem. Então, precisamos ter atenção e concentração para que a gente não venha a ser surpreendido. O Santa Cruz tem uma boa equipe, tem oscilado, mas tem bom poder ofensivo."