Atleticanos reclamaram dos erros da arbitragem

"Assim é fácil para o Fluminense ser campeão. Para nós é sempre assim, mais difícil. Ele são sempre ajudados", afirmou o volante Leandro Donizete.

Os atleticanos estavam inconformados com a anulação de um gol de falta marcado por Ronaldinho Gaúcho, na primeira etapa, quando a partida estava empatada em 0 a 0. O árbitro assinalou uma infração do zagueiro Leonardo Silva, que estava dividindo a barreira com atletas rivais.

"Eu cheguei a comemorar o gol. Como não comemorar? Foi na rede. Não dá para entender a anulação", reclamou Ronaldinho. "Eu dei tranco, mas é muito pouco para marcar uma falta como essa, pulei com o corpo, mas não foi falta. Sorte que depois eu fui premiado com o gol da vitória, que nos deixou vivos na briga pelo título", emendou o beque.

Indagado sobre o assunto, o centroavante Fred, agora artilheiro isolado do Brasileiro, com 16 gols, mostrou irritação. Ele estava enfurecido com o fato de o técnico do Galo, Cuca, ter dito a semana toda que o Fluminense é ajudado pelos árbitros.

"Todo mundo fica falando a semana toda de arbitragem, é claro que vai ser tenso na hora do jogo. Eu quero falar é de futebol, pô! O Atlético jogou melhor, mereceu ganhar. O Cuca é meu parceiro, mas é um fanfarrão", afirmou o camisa 9, que ontem fez o seu centésimo gol com a camisa do Fluminense.