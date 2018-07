Atlético arrasa Guarani e mantém os 100% Com três gols de André e um de Mancini, o Atlético Mineiro goleou o Guarani, de Divinópolis, por 4 a 0, reassumindo a liderança do Campeonato Mineiro. A equipe do técnico Cuca soma quatro vitórias e ainda não perdeu ponto na competição. O Atlético não perde para adversário do interior do estado há quatro anos. Com a vitória, o time atleticano coloca pressão sobre o América, que ainda joga por esta rodada na quarta-feira, diante do Villa Nova, na Arena do Jacaré. Em outro jogo da rodada, a Caldense venceu o Nacional de Nova Serrana, por 2 a 0, no Estádio Ronaldão.