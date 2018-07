Atlético de Madrid chega a acordo com Benfica e contrata Gaitán O Atlético de Madrid confirmou nesta quinta-feira o acerto com o Benfica para a contratação do meia-atacante Nicolás Gaitán. O clube espanhol desembolsou 25 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões) pelo jogador argentino que era cotado para defender o Manchester United, do técnico José Mourinho.