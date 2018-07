Atlético de Madrid dá vexame em casa O Bétis surpreendeu o Atlético de Madrid ontem no Estádio Vicente Calderón ao vencer por 2 a 0 e alcançar o adversário na 10.ª posição do Campeonato Espanhol, com 19 pontos. Um público de aproximadamente 40 mil pagantes se calou diante dos gols de Pozuelo, aos 10 minutos do segundo tempo, e Roque Santa Cruz, nos acréscimos. Pozuelo foi expulso aos 32 minutos.