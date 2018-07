Atlético de Madrid fica igual a Barça em pontos Com um gol do colombiano Radamel Falcao no último minuto de jogo, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad por 1 a 0, em San Sebastián, e passou a ter os mesmos 22 pontos do líder Barcelona, de quem perde no saldo de gols: 13 a 11.