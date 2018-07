Atlético de Madrid joga por um empate para chegar à final Um duelo muito tenso e disputado. É desta forma que se aguarda a segunda partida entre Sevilla e Atlético de Madrid pela semifinal da Copa do Rei. No primeiro jogo, na capital espanhola, o Atlético venceu por 2 a 1. Por isso, a equipe joga por um empate para encarar o Real Madrid na decisão, no dia 18 de maio, em local a ser definido.