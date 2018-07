Atlético de Madrid mostra força em Roma

ROMA - O Atlético de Madrid mostrou quinta-feira em Roma que sua ascensão desde a chegada do técnico argentino Diego Simeone (cinco vitórias e dois empates) não é fruto apenas de luta e motivação. Na vitória de virada sobre a Lazio por 3 a 1, pela Liga Europa, o time deixou claro que tem recursos para ganhar jogando bem.

Diego deu um festival de passes precisos na armação das jogadas, e os atacantes Adrián (1 gol) e Falcao Garcia (2) deixaram loucos os zagueiros do time italiano. "Os jogadores estão de parabéns. Saímos perdendo da equipe que está em terceiro lugar no Campeonato Italiano e conseguimos a vitória com méritos", disse Simeone. "Mas a classificação ainda não está garantida. O jogo em Madri vai ser duro."

Miranda foi titular na zaga do Atlético e jogou os 90 minutos, assim como Hernanes no meio de campo da equipe italiana.

Para chegar às oitavas de final o Atlético poderá até perder a partida de volta por um gol de diferença. E no Campeonato Espanhol a equipe já está a apenas um ponto da zona de classificação para a Copa dos Campeões.

Em Amsterdã, o Manchester United - que entrou na competição por ter ficado em terceiro lugar em seu grupo na primeira fase da Copa dos Campões - deixou sua classificação quase garantida ao bater o Ajax por 2 a 0. Os gols foram de Ashley Young e do atacante mexicano Chicharito Hernandez.

CAMPEONATOS

Dois jogos abrem a 24.ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira. Às 17h45, de Brasília, a Inter tem uma boa oportunidade de acabar com o jejum de vitórias que já dura quatro rodadas - não vence desde o dia 22 de janeiro, quando bateu a Lazio por 2 a 1. A equipe de Milão, 5.ª colocada, recebe o modesto Bologna, 17.ª, no San Siro. A Fiorentina (11.ª colocada) recebe o Napoli (7.ª).

No Alemão, jogam Hoffenheim x Mainz 05, às 17h30; no Português, o Rio Ave enfrenta o Marítimo, às 18h15.