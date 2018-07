Atlético de Madrid não desgruda do Barça O Atlético de Madrid mostrou de novo que não está disposto a ceder qualquer vantagem ao líder Barcelona. Ontem, o time madrilenho venceu, no Vicente Calderón, o lanterna Osasuna por 3 a 1 e voltou a empatar por pontos (25) com o time catalão, para quem perde no saldo de gols (18 a 13).