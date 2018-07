Atlético de Madrid renova contrato do belga Carrasco até 2022 A diretoria do Atlético de Madrid anunciou nesta sexta-feira que renovou o contrato do atacante belga Yannick Carrasco até junho de 2022, assegurando a permanência do jogador que vem sendo um dos destaques do clube no início da temporada 2016/2017 do futebol europeu.