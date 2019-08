Atlético-GO bate o São Bento, mantém invencibilidade e segue no G4 da Série B

Atuando no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético Goianiense fez jus ao fator casa para completar cinco jogos sem derrota e se manter no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time goiano recebeu e venceu o São Bento pelo placar de 1 a 0, em partida válida pela 20.ª rodada. O único gol do jogo foi marcado por Pedro Raul, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético Goianiense chega aos 34 pontos e segue na terceira posição, agora três pontos na frente do Cuiabá - que é o primeiro time fora do G4. Já o São Bento vive um momento totalmente diferente. Após duas derrotas seguidas, o time paulista aparece na zona de rebaixamento, na 19.ª e penúltima colocação, com 19 pontos. Supera o Guarani apenas no saldo de gols: -7 a -8.

A partida começou bastante movimentada, com os dois times trocando passes no meio de campo e buscando chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, a primeira chance real veio apenas aos 19 minutos, pelos lados do Atlético Goianiense. Após boa jogada pela esquerda, a bola ficou viva na área e Pedro Raul chegou chutando, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do gol.

A resposta do São Bento veio no lance seguinte. Aos 21 minutos, Marcos Martins recebeu na intermediária, cortou para o meio e soltou a bomba com a perna esquerda, porém a bola passou raspando o ângulo do goleiro Mauricio Kozlinski, que só acompanhou a bola sair.

Depois de muitas tentativas, o placar foi sair do zero aos 39 minutos. O Atlético Goianiense aproveitou a falha da zaga do São Bento com Pedro Raul recebendo um lançamento, limpando o zagueiro e batendo cruzado, sem chances para o goleiro Renan Rocha. Nos minutos finais, os donos da casa tiveram chance de ampliar com Nicolas, mas sem sucesso. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com vitória parcial dos goianos.

Na volta do intervalo, o São Bento tentou mudar o panorama do jogo. Com mais posse de bola, o time visitante tomou as rédeas nos primeiros minutos, criando as principais chances de ataque, mas pecava bastante nos últimos passes. Enquanto isso, o Atlético Goianiense apostava em toques rápidos no meio de campo e, quando tinha espaço, se mandava em contra-ataques rápidos, focado em ampliar o placar.

Apesar disso, foi o time paulista que ficou próximo de chegar ao empate. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Joílson apenas resvalou de cabeça e a bola passou raspando na trave do goleiro, que nada pôde fazer e só olhou a bola sair. Aos 36 foi a vez de Zé Roberto ter a sua chance de deixar tudo igual no placar. Ele soltou a bomba de fora da área, mas a bola saiu por cima. Por isso, o jogo terminou mesmo com a vitória magra dos donos da casa.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a 21.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o São Bento recebe o Figueirense, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), às 18h45. No domingo, às 11 horas, o Atlético Goianiense visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 0 SÃO BENTO

ATLÉTICO-GO - Mauricio Kozlinski; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir (Pedro Bambu), Matheuzinho (André Luis) e Jorginho (Reginaldo); Mike e Pedro Raul. Técnico: Wagner Lopes.

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marcos Martins (Dudu Vieira), Joílson, Guilherme Mattis e Mansur; Fábio Bahia, Vinícius Kiss (Caio Rangel), Paulinho e Rodolfo; Zé Roberto e Paulinho Bóia (Minho). Técnico: Marcelo Cordeiro (interino).

GOL - Pedro Raul, aos 39 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moacir, André Luís e Gilvan (Atlético-GO); Vinícius Kiss, Rodolfo e Caio Rangel (São Bento).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA - R$ 43.525,00.

PÚBLICO - 3.595 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).