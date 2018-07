Atlético-GO se segura e Vitória cai para Série B

SALVADOR

No jogo da morte, o Atlético-GO se manteve vivo. Conseguiu segurar o 0 a 0 com o Vitória ontem, no Barradão, e se manteve na elite do Brasileiro. Os baianos, que tiveram apoio de 35 mil torcedores, vão disputar a Série B na próxima temporada.

Apesar de entrar em campo com uma formação ofensiva e de pressionar o adversário, o Vitória criou pouco e sofreu com a forte marcação do Atlético-GO.

No segundo tempo, após o volante Gabriel Paulista ser expulso, o time baiano entrou em pânico. Nos últimos minutos, o Vitória, que só conseguiria se salvar com o triunfo, foi todo à frente e a torcida chegou a gritar gol, de Júnior. Mas o juiz Sálvio Spínola marcou falta de Schwenck e anulou o gol que seria o da salvação.