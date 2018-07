Atlético-GO tenta confirmar boa fase diante do Ceará Três vitórias consecutivas içaram o Atlético-GO da zona de rebaixamento. Mas ainda é cedo para comemorar. Nas contas do técnico René Simões, faltam 10 pontos. Por isso, vencer o Ceará, às 21 horas, no Serra Dourada, é fundamental para os goianos.