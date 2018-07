Atlético-GO vira sobre o Vila Nova e mantém os 100% e a liderança na Série B O Atlético Goianiense levou um susto no começo do primeiro tempo, mas mostrou poder de reação para manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B. De virada, o time comandado pelo técnico Marcelo Cabo ganhou do Vila Nova por 2 a 1, neste sábado, em duelo goiano, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela quarta rodada. Do outro lado, o treinador Marcelo Mancini balança no cargo.