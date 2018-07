Atlético-MG apenas empata com o Criciúma na Copa SP O Atlético Mineiro apenas empatou por 1 a 1 com o Criciúma, neste sábado, na cidade de Porto Feliz, em partida valida pela segunda rodada do Grupo R da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado deixou a equipe de Belo Horizonte com quatro pontos na chave, já que venceu o CRB na estreia, enquanto o Criciúma está com dois após a sua segunda igualdade na competição - na primeira rodada empatou com o Desportivo Brasil.