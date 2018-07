Atlético-MG e Goiás vencem, e Avaí perde no Equador A quarta-feira foi boa para os brasileiros na Copa Sul-Americana. No primeiro confronto das oitavas de final, o Atlético-MG, com dois de Obina, bateu o Independiente Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, na Arena do Jacaré. O Goiás, atuando no Serra Dourada, fez 1 a 0 no Peñarol, do Uruguai, gol de Rafael Moura. O Avaí foi o único time do País derrotado: 2 a 1 para o Emelec, no Equador. Mas basta vitória simples na volta para garantir vaga.