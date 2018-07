Atlético-MG enfrenta o Grêmio de olho na liderança do Campeonato Brasileiro

O Atlético Mineiro visita o Grêmio neste domingo às 16 horas na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho na liderança da competição. O time mineiro tem 38 pontos e está a apenas dois de distância da ponta da tabela de classificação.

A boa notícia é que, pelo Brasileirão, o Atlético vem embalado com seis vitórias e uma derrota nos últimos sete jogos disputados. Para melhorar, o técnico Marcelo Oliveira terá o retorno do atacante Fred.

O centroavante ficou de fora dos dois últimos jogos da equipe por motivos diferentes. Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão, ele estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com a Ponte Preta pela Copa do Brasil, Fred não pôde entrar em campo por já ter atuado pelo Fluminense na competição.

Quem também estará em campo é o volante Rafael Carioca, que se recuperou de um entorse na partida de meio de semana. Em compensação, o lateral-direito Marcos Rocha e o goleiro Victor ficaram de fora da lista de relacionados.

Os dois se machucaram no duelo contra o Atlético Paranaense, no último domingo, e não se recuperaram a tempo para a partida. Marcos Rocha sofreu um edema na coxa direita e Victor teve um estiramento muscular na região lombar.