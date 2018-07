Atlético-MG entra na luta por Robinho O Santos ganhou outro concorrente na disputa pela contratação de Robinho: o Atlético-MG. Depois da desistência do Flamengo por causa dos altos valores da negociação, o time mineiro demonstrou interesse em contratá-lo como parceiro de Ronaldinho Gaúcho, embora não confirme oficialmente. No início do mês, o time da Vila Belmiro fez uma proposta de 6 milhões (R$ 16,2 mi) para repatriar Robinho, que foi rejeitada pelo Milan.