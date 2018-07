Atlético-MG põe fogo na luta pela taça

O Atlético-MG voltou a ter esperança de conquistar o título do Campeonato Brasileiro ao derrotar, de virada, o líder Fluminense por 3 a 2, ontem no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em um jogo eletrizante, os mineiros conseguiram o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo e diminuíram de nove para seis pontos a diferença para o cariocas no topo da tabela - restam seis partidas para o fim do campeonato.

O Atlético-MG entrou em campo sabendo que precisava da vitória e partiu para cima do Fluminense no primeiro tempo. Para a revolta dos donos da casa, aos 21 minutos, em uma cobrança de falta, Ronaldinho Gaúcho fez o gol, mas o árbitro baiano Jaílson Macedo de Freitas anulou em um dos lances mais polêmicos do Brasileirão - ele apontou falta do zagueiro atleticano Leonardo Silva nos jogadores que formavam a barreira dos cariocas.

Depois disso, o time do técnico Cuca ainda encontrou mais dois obstáculos: o goleiro Diego Cavalieri e a trave - foram 14 finalizações nos primeiros 45 minutos. As boas jogadas de Ronaldinho Gaúcho, além de ataques perigosos de Jô e Bernard, que chegaram a acertar a trave duas vezes em pouco mais de um minuto antes do intervalo, atazanaram a zaga tricolor.

No segundo tempo, a partida mudou. Se o Fluminense permaneceu o primeiro tempo na defesa, o time passou a atacar mais na volta do intervalo. Aos dez minutos, os cariocas conseguiram armar um rápido contra-ataque. A bola sobrou nos pés de Fred que, com precisão, deixou Wellington Nem na cara do goleiro Victor para abrir o placar. O time ainda teve chance de ampliar logo depois com Thiago Neves, que recebeu de Deco, mas bateu em cima do arqueiro.

Reação. Com a derrota parcial, o Atlético-MG, que se perdesse ficaria 12 pontos atrás dos líderes, foi buscar a reação. Pressionando muito o adversário, o time acertou mais uma bola na trave aos 16 minutos com Leandro Donizete. Aos 23, finalmente o gol do Galo: Ronaldinho disparou do meio campo, puxou a marcação ao ameaçar chutar e deixou Jô livre para encher o pé e mandar no ângulo esquerdo de Cavalieri para deixar tudo igual.

O empate ainda não interessava ao Atlético-MG, que liderou boa parte do campeonato e viu o Fluminense lhe tomar a ponta com uma arrancada fenomenal no segundo turno da competição. Empurrado pela torcida, o time se manteve no ataque até que, aos 36 minutos, Bernard tirou Bruno da jogada e cruzou com precisão na cabeça de Jô, que cabeceou no contrapé de Cavalieri para marcar o gol da virada atleticana.

O alívio da virada veio junto com um relaxamento na marcação, castigado após três minutos. A defesa do Atlético-MG só assistiu Carlinhos puxar a bola desde o meio campo, ir à linha de fundo e cruzar rasteiro para o atacante Fred empatar a partida.

O Atlético-MG, porém, não se deu por vencido. O time partiu novamente para cima do Fluminense e Jô chegou a desperdiçar um belo cruzamento cabeceando para fora aos 46 minutos. Um minuto depois, no entanto, Ronaldinho Gaúcho carregou a bola pelo meio, viu o zagueiro Leonardo Silva se deslocar e levantou na área na cabeça do zagueiro, que subiu muito para cabecear firme e marcar o gol da vitória atleticana, gol que mantém a esperança do título para o time mineiro após 41 anos de sua última grande conquista nacional.