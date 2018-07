Atlético-MG prega atenção para voltar de Curitiba com vantagem na Copa do Brasil

O time mineiro vem de uma sequência desgastante de jogos nas últimas semanas. A equipe começou mal o Campeonato Brasileiro - empate com o Flamengo, no Rio, e derrota em casa para o Fluminense -, mas está classificada em primeiro lugar no Grupo 6 da Copa Libertadores e tem a melhor campanha entre os brasileiros na competição continental.

Entretanto, o retrospecto na temporada não ilude ninguém no elenco atleticano. O volante Elias, em entrevista coletiva, reforçou a necessidade de respeitar o adversário, apesar da fase difícil que o Paraná vive. O clube não vence um campeonato estadual há 11 anos (a última conquista ocorreu em 2006) e está fora da Série A do Brasileirão desde 2007 (ano em que disputou também a Copa Libertadores).

"O Paraná, há muito tempo, não tem um grande evento assim, jogar contra uma grande equipe, em uma oitavas de final. Acho que é um momento importante para a história deles e temos consciência disso. É por isso que a gente vai para lá com a máxima concentração possível, o máximo respeito para tentar fazer um grande jogo e trazer uma vantagem boa para o jogo de volta", frisou o volante Elias.

O histórico entre os dois clubes na Copa do Brasil comprova os motivos que os atleticanos têm para preocupações. Pela competição, as equipes se encontraram em 1998, também na fase de oitavas de final. Os paranaenses venceram no estádio Durival de Britto, em Curitiba, por 1 a 0, e empataram o jogo da volta, em Belo Horizonte, em 1 a 1, conquistando a vaga para as quartas de final - o título seria do Palmeiras.

As estatísticas também revelam equilíbrio nos jogos entre Paraná e Atlético Mineiro nos campeonatos nacionais. São 20 confrontos até aqui em jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e a extinta Copa Sul-Minas. Foram registradas oito vitórias para cada lado e quatro empates. Mas o elenco e a fase do clube de Minas Gerais o credenciam a favorito no embate.

Além disso, o time paranista dá sinais de recuperação nesta temporada. O clube terminou a primeira fase do Estadual na primeira posição, oito pontos acima do Coritiba, o segundo colocado. Mas acabou eliminado nas quartas de final para o Atlético Paranaense em dois jogos difíceis. O Paraná também largou bem na Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a terceira posição na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ x ATLÉTICO-MG

PARANÁ - Léo; Leandro Vilela, Brock, Rayan e Igor; Gabriel Dias (Jhonny), Alex Santana, Biteco e Renatinho; Pedro (Felipe Alves) e Robson. Técnico: Cristian de Souza.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Maicosuel, Elias e Cazares; Robinho e Fred. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).