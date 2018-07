Atlético-MG recebe Ponte Preta para iniciar guinada 'à la Era Cuca'

O treinador assumiu a equipe há sete jogos e coleciona três derrotas e quatro empates. A má fase é semelhante ao período que Cuca começou a treinar o time, em 2011. Na época a equipe também ficou sete partidas sem vencer. Cuca, inclusive, perdeu seus seis primeiros jogos.

Se serve de alento ao torcedor atleticano, a diretoria teve paciência em manter o treinador e, dois anos mais tarde, ele conquistou o principal título da história do clube, a Copa Libertadores.

Para Marcelo Oliveira trilhar o caminho do antecessor, é necessário iniciar uma reação o quanto antes. O Atlético está na zona de rebaixamento e venceu apenas uma vez no Brasileirão. Tem a defesa mais vazada da competição ao lado do Coritiba, com 15 gols sofridos.

Para amenizar este problema, o treinador contará com o retorno do lateral-direito Marcos Rocha, que estava suspenso, e do zagueiro Erazo, que defendeu o Equador na Copa América. Quem também volta da seleção equatoriana é o meia Cazares. Ambos não tiveram presença confirmada no duelo de domingo.

Outra preocupação de Marcelo Oliveira é o com os ânimos exaltados dos jogadores. Na derrota para o Internacional na última rodada, o volante Rafael Carioca e Robinho discutiram em campo a ponto de o árbitro precisar interferir. Ambos trataram de colocar panos quentes no desentendimento e estão confirmados para a partida.