Atlético-MG sai da zona do rebaixamento

Mesmo com uma grande torcida a seu favor no Estádio do Pituaçu, ainda não foi nesta rodada que o Bahia fez as pazes com a vitória. Há dois jogos sem vencer, o Bahia só empatou ontem com o Botafogo por 1 a 1. Elkeson abriu o placar para os cariocas e Fahel fez o gol baiano.

No Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio, que não vencia havia cinco jogos, conseguiu afinal um triunfo _ 2 a 0 sobre o Coritiba, com gols de Gilberto Silva e André Lima.

Embora não viesse bem em jogos fora de casa, o Figueirense tinha aproveitamento de 100% em Florianópolis. Tinha, porque ontem, se o Ceará não conseguiu encerrar essa invencibilidade caseira do adversário, acabou com seu aproveitamento de 100%, ao empatar o duelo por 1 a 1.