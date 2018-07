Atlético-MG tem a estreia do técnico Marcelo Oliveira contra o xará paranaense O Atlético Mineiro visita o Atlético Paranaense neste domingo, às 11 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, de técnico novo. Marcelo Oliveira, ídolo do clube como jogador, foi anunciado na última sexta-feira e viajou com o elenco para a partida.