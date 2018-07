Atlético-MG terá só 3 atletas no banco contra o Santa Fe A boa vantagem obtida no jogo de ida (2 a 0) deu confiança ao Atlético-MG para pegar hoje o Santa Fe, em Bogotá, às 22 horas (de Brasília), com apenas três reservas à disposição. O técnico Dorival Júnior, que dá prioridade à luta para fugir do rebaixamento no Brasileiro, viajou com uma delegação de apenas 14 atletas, a maioria reservas. Apenas o goleiro Renan Ribeiro e o lateral-esquerdo Fernandinho são titulares. Quem passar desse duelo vai pegar o vencedor de Palmeiras x Universitario de Sucre nas quartas de final da sul-americana.