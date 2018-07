Atlético-MG vence e tira o rival da liderança

O Cruzeiro esteve ontem a ponto de sofrer uma impiedosa e surpreendente goleada do Atlético-MG, mas conseguiu reagir e acabou perdendo por 4 a 3, num clássico emocionante e cheio de alternativas disputado no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Porém a derrota tirou a equipe cruzeirense da liderança do Brasileiro, já que o Fluminense, com os mesmos 54 pontos, leva vantagem no saldo de gols (18 a 10).

Já para a equipe atleticana, a vitória não poderia ter acontecido em hora melhor, já que o time passou a somar 34 pontos e conseguiu sair da zona do rebaixamento.

Aos 21 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Réver marcou seu gol, o Atlético-MG goleava o adversário por 4 a 1. O Cruzeiro, porém, não se entregou e em dois minutos, aos 32 e 33, conseguiu transformar a goleada numa derrota mais honrosa por 4 a 3.

A equipe atleticana esteve arrasadora desde o início da partida. E com meia hora de jogo já vencia por 3 a 0, com três gols de Obina. Gilberto ainda descontou na primeira etapa.

No segundo tempo, tudo continuou como antes, com o Atlético-MG mandando na partida e o Cruzeiro não mostrando força para reverter a situação.

Só quando Réver marcou o quarto gol atleticano foi que o time cruzeiro parece ter acordado de seu torpor e partiu para o ataque a fim de tentar diminuir o vexame.

E conseguiu. Com dois gols do sempre perigoso Thiago Ribeiro, o placar foi reduzido para 4 a 3, bem menos vergonhoso e que tenha ajudado a dar cores mais dramáticas e eletrizantes ao clássico, mas que não melhorou em nada o prejuízo que o time sofreu na tabela de classificação, caindo para a vice-liderança do Brasileiro.