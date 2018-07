Atlético-MG vence na Bolívia e se garante nas oitavas

Única equipe que não perdeu pontos no torneio, o Atlético abriu o placar no primeiro tempo, com Diego Tardelli. Pouco antes do intervalo, Reina empatou o jogo.

Na segunda etapa, o Atlético deu sinais de que não suportaria a pressão do time da casa, mas isso acabou não acontecendo. Os mineiros começaram a criar boas chances nos contra-ataques até que um gol contra de Méndez deu a vitória ao Atlético.

O resultado foi bom para o São Paulo, que se manteve em segundo lugar no Grupo 3.