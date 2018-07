Atlético não deixa o Barcelona disparar O Atlético de Madrid venceu o Granada por 1 a 0 (gol de Arda Turan) e se manteve a três pontos do líder Barça (34 a 31). O Levante bateu o La Coruña por 2 a 0 e assumiu o quarto lugar com 20, consolidando-se como a surpresa do campeonato.