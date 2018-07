Atlético-PR arrasa o Bahia e avança. Fla vacila em casa O Atlético-PR não tomou conhecimento do Bahia, ontem, na Arena da Baixada, em Curitiba. Comandado pelo meia Paulo Baier -, desfalque no jogo de ida em Salvador -, que fez dois gols e deu passes para outros dois (de Manoel e Rafael Santos, ambos de cabeça), goleou por 5 a 0 (quinto gol foi de Adailton) e agora aguarda o vencedor do confronto entre Vasco e Náutico. Os cariocas fizeram 3 a 0 no Recife.