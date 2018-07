Atlético-PR elimina Cruzeiro nos pênaltis na Copa SP

Na noite de sábado, em São José do Rio Preto, no Estádio Benedito Teixeira, o Atlético-PR fez um duelo equilibrado com o time mineiro, com várias oportunidades criadas pelas duas equipes, que esbarraram nos goleiros adversários. Assim, o duelo entre os vencedores dos Grupos A e B da Copa São Paulo seguiu para os pênaltis.

A disputa foi vencida pelo Atlético-PR por 6 a 5. Pelo time paranaense, apenas Otávio errou, em cobrança defendida por Igor Renan. Já no Cruzeiro, João Paulo parou no goleiro Hugo Gumiero, enquanto Eurico bateu por cima do travessão.

Classificado, o Atlético-PR vai enfrentar nas oitavas de final o Olé Brasil (SP). Outros três duelos da próxima fase da Copa São Paulo foram definidos no sábado: América-MG x Red Bull Brasil (SP), Paulista (SP) x Palmeiras e Corinthians x Primeira Camisa (SP).

A segunda fase da Copa São Paulo prossegue neste domingo com a disputa de oito partidas, com destaque para Bahia x Fluminense e Barueri x Internacional, ambos às 10 horas, Grêmio x Juventus (SP), às 14h30, Santos x Guarani, às 17 horas, e Botafogo x Vitória, às 19h30.