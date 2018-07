Atlético-PR encara o Palmeiras na estreia e tenta manter embalo do Estadual O Atlético Paranaense estreará no Campeonato Brasileiro embalado após conquistar o Estadual no último domingo com direito a vitória no jogo de ida e de volta sobre o arquirrival Coritiba. O primeiro adversário será o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.