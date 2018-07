Atlético-PR encara o São Paulo para acabar com jejum de 33 anos no Morumbi

A partida deste sábado vale para a equipe rubro-negra se afastar das últimas colocações na competição. E para isso precisará superar este tabu. Nas quartas de final do Brasileirão de 1983, os visitantes venceram por 1 a 0, com gol de Assis, contra um São Paulo que tinha como dupla de ataque Renato Pé Murcho e Careca.

Desde então, foram 17 partidas no Morumbi, com 12 vitórias dos anfitriões e cinco empates. No duelo mais recente, válido pela competição nacional do ano passado, o São Paulo venceu por 1 a 0 com gol do atacante Rogério. A vitória levou o time tricolor ao G4.

Para acabar com essa sequência negativa, o técnico Paulo Autuori cobrou uma melhor busca eficácia no sistema ofensivo atleticano. "Temos tido oportunidades. Nesta semana, enfatizamos bem esta situação. Precisamos ser mais cirúrgicos, vamos dizer assim, na hora de definir", comentou.

O treinador não confirmou o time titular e deixou duas dúvidas na escalação. Na lateral direita, ele elogiou Léo, mas Eduardo volta de suspensão e pode retomar a vaga. E no ataque Walter e André Lima disputam a posição. A única confirmação é a presença do volante Deivid, recuperado de um desconforto muscular. A baixa fica por conta do zagueiro Paulo André, machucado.