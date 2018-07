Atlético-PR recebe o Santos e defende tabu de nove anos sem derrotas em casa

São sete jogos no total, seis deles na Arena da Baixada e um no Durival de Britto, estádio do Paraná. O Atlético venceu quatro e empatou outras três vezes. A última derrota para o Santos em casa foi em 27 de maio de 2007: 1 a 0, pela terceira rodada do Brasileirão. No duelo mais recente, em agosto do ano passado, as equipes ficaram no empate sem gols.

O Atlético vem de derrota para a Ponte Preta por 3 a 2 e precisa se reencontrar com a vitória no Brasileirão para não perder o G4 de vista. Atualmente ocupa a 12.ª colocação com 10 pontos, a três de distância do Santos, o quarto colocado.

Para a partida, o técnico Paulo Autuori contará com o retorno do zagueiro Thiago Heleno, recuperado de um desconforto na coxa. No entanto, ainda continua com três problemas: o volante Fernando Barrientos, em recuperação de contusão muscular, o zagueiro Cleberson, que sofreu uma fratura na face, e o meia-atacante Marcos Guilherme, com lesão no quadril.