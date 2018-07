Atlético-PR recebe o xará mineiro para superar goleada da estreia do Brasileirão

Os jogadores demonstraram durante a semana não terem sentido o baque pelo placar adverso na rodada inicial. Na última quarta-feira, atropelaram o Dom Bosco, do Mato Grosso, com uma vitória por 5 a 0, em casa, e avançaram à terceira fase da Copa do Brasil.

Para o técnico Paulo Autuori, o revés na estreia já está superado. "Acredito que o momento da nossa equipe é bom. Tenho perfeitamente a noção de que o que aconteceu contra Palmeiras foi uma situação completamente atípica. Mas temos que comprovar isso com jogos, produção e rendimento. É isso que espero que no domingo possamos começar a fazer", disse.

O treinador deverá mexer na equipe em relação aos que participaram da classificação na Copa do Brasil. O lateral-direito Léo terá que cumprir suspensão pelo cartão vermelho no jogo contra o Palmeiras. Eduardo será o substituto.

O zagueiro Paulo André e o meia-atacante Nikão que ficaram de fora do duelo contra o Dom Bosco, ainda são dúvida. O primeiro sente dores na coxa e o outro, um incomodo no tornozelo. Se continuarem fora, Christián Vilches será o titular na zaga e Marcos Guilherme entrará no setor ofensivo.