Atlético-PR tira Azulão do quarto lugar Na bonita briga pelo 4.º lugar da Série B entre Atlético-PR e São Caetano, o time paranaense levou ontem a melhor ao bater o Guaratinguetá por 3 a 0 - gols de Elias, Paulo Baier e Marcão - e retomou a posição que a equipe do ABC paulista havia conquistado na sexta-feira, ao bater o Vitória por 1 a 0. O jogo do Atlético-PR foi disputado no horário das 14 horas, no Ecoestádio, em Curitiba. Em Alagoas, o Bragantino arrancou um empate contra o ASA por 1 a 1 e, com 32 pontos, deixou a zona do rebaixamento. Já para o Guarani a situação está ficando difícil: o time perdeu para o agora líder Criciúma por 2 a 1 e se aproximou da área do rebaixamento.