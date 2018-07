Atlético-PR vence Avaí e chega aos 55 pontos Com gols de Marcelo, João Paulo e Marcão, o Atlético-PR venceu ontem o Avaí por 3 a 1 no Ecoestádio, em Curitiba, chegou aos 55 pontos e entrou de vez na briga por uma das quatro vagas à Série A do ano que vem.