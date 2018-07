Atlético recebe homenagem e pode garantir vaga em La Paz Depois de uma recepção calorosa no aeroporto, no sábado, o Atlético Mineiro voltou a receber atenção especial dos bolivianos ontem, véspera da partida contra o The Strongest, pela Libertadores. Ronaldinho Gaúcho, o capitão Réver, o técnico Cuca e membros da diretoria foram homenageados pelo governador do Departamento de La Paz, César Hugo Cocarico, que presenteou Ronaldinho com peças típicas dos povos indígenas aimaras: um poncho, um gorro, um barco e uma flauta.