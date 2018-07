Atlético tem formação ideal para buscar o vice Com a presença do zagueiro Réver, que retornou ao Brasil depois do amistoso contra a Colômbia, do volante Leandro Donizete e do atacante Jô, que cumpriram suspensão, Atlético Mineiro terá a escalação ideal para enfrentar o Atlético Goianiense, no Estádio Independência.