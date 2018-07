Atlético vence e fica próximo do 40º título

Foi suado e sofrido, mas o Atlético-MG venceu o Ipatinga por 3 a 2, ontem, no Estádio Ipatingão. O gol da vitória atleticana, marcado por Muriqui, só saiu a sete minutos do final.

Com a vitória, o Atlético ampliou a vantagem que já possuía sobre o adversário e agora poderá até perder por um gol de diferença para conquistar seu 40.º título estadual. "Foi um jogo bonito, disputado. Não tenho do que reclamar", disse após a partida o técnico atleticano Vanderley Luxemburgo. "Ampliamos nossa vantagem, mas ainda não ganhamos nada."

O volante adversário Ricardinho concorda. "O Ipatinga tem uma equipe que não chegou à final à toa. Para nós, o campeonato ainda não acabou."

O Ipatinga saiu na frente com Joabe. O Atlético assimilou o golpe e empatou com Diego Tardelli, de pênalti. Na etapa final, o time atleticano voltou decidido e desempatou aos 5 minutos, com Muriqui. Aí foi a vez da equipe do interior reagir e reequilibrar as ações, chegando ao empate aos 28, com Zé Luís. O jogo se manteve aberto e o Atlético passou à frente no placar ao 38, de novo com Muriqui.