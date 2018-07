Atletismo adota passaporte biológico contra doping

A Federação Internacional das Associações de Atletismo (Iaaf, na sigla em inglês) começou a usar um programa de passaporte biológico para ajudar a combater o doping no esporte. A Iaaf explicou que o programa "Passaporte Biológico do Atleta" já está em vigor.

A Iaaf disse que "um projeto ambicioso e inédito programa de testes de sangue será realizado no próximo Campeonato Mundial de Daegu [na Coreia do Sul, em 2011], com o objetivo de obter impressões digitais dos participantes por completo".

O programa monitora atletas e permite que detalhes biológicos dos atletas sejam obtidos. Assim, variações anormais podem ser um indicativo de doping. O ciclismo também usa o método do passaporte biológico para descobrir atletas que usam substâncias proibidas.