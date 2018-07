Atletismo brasileiro define critérios para vaga no Pan de Toronto

Com base nas informações passadas pela Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa), via Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou nesta terça-feira os critérios de classificação para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ano que vem, no Canadá.

Nas provas individuais, a CBAt vai convocar o primeiro colocado do ranking brasileiro no período entre 1º de janeiro e 7 de junho de 2015. E haverá chance de um segundo atleta participar de cada prova, desde que sua marca esteja entre as seis melhores do ranking pan-americano de 2014.

Nos revezamentos, as vagas serão dos atletas que estiverem entre os seis melhores do ranking pan-americano de 2014, dando prioridade aos campeões do Troféu Brasil de Atletismo de 2015.

E na maratona e na marcha atlética de 50km, a CBAt vai convocar os dois primeiros colocados, no masculino e no feminino, do ranking brasileiro entre 1º de janeiro de 2014 a 7 de junho de 2015.