Atletismo brasileiro levará 68 aos Jogos Sul-Americanos

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quarta-feira a convocação para a disputa dos Jogos Sul-Americanos, que acontece de 7 a 18 de março, em Santiago, no Chile. Numa competição que serve como preparação para a Olimpíada do Rio em 2016, o Brasil terá praticamente força máxima nessa modalidade, com um total de 68 atletas (35 homens e 33 mulheres).

Os dois principais nomes do atletismo brasileiro na atualidade estão na equipe dos Jogos Sul-Americanos: Fabiana Murer, campeã mundial do salto com vara em 2011, e Mauro Vinícius da Silva, mais conhecido como Duda, que conquistou o título mundial indoor do salto em distância em 2012.

Entre os homens, a equipe terá José Carlos Gomes "Codó" Moreira (100m), Jefferson Lucindo (100m), Aldemir Gomes da Silva Junior (200m), Bruno Lins (200m), Anderson Henriques (400m), Hugo Balduíno de Sousa (400m), Kleberson Davide (800m), Lutimar Abreu Paes (800m), Jean Pierre Campos Ferrugem (1.500m), Joilson Bernardo da Silva (1.500m/5.000m), Giovani dos Santos (10.000m), Jonatha Nascimento Paraizo Mendes (110m com barreiras), Matheus Inocêncio (110m com barreiras), Mahau Suguimati (400m com barreiras), Artur Langowsk Terezan (400m com barreiras), Gladson Alberto Barbosa (3.000m com obstáculos), Augusto Dutra (salto com vara), Thiago Braz (salto com vara), Guilherme Cobbo (salto em altura), Rafael Uchona (salto em altura), Higor Alves (salto em distância), Mauro Vinicius "Duda" da Silva (salto em distância), Jefferson Dias Sabino (salto triplo), Jonathan Henrique Silva (salto triplo), Darlan Romani (arremesso do peso), Willian Braido (arremesso do peso), Ronald Julião (lançamento do disco), Gustavo Mendonça (lançamento do disco), Wagner Domingos (lançamento do martelo), Allan Wolski (lançamento do martelo), Júlio César Miranda de Oliveira (lançamento do dardo), Paulo Enrique da Silva (lançamento do dardo), Luiz Alberto Araújo (decatlo), Moacir Zimmerman (20km marcha) e Ailson da Silva Feitosa (4x100m).

E entre as mulheres, Ana Cláudia Lemos (100m/200m), Franciela Krasucki (100m/200m), Geisa Coutinho (400m), Joelma das Neves Sousa (400m), Christiane Ritz dos Santos (800m), Valdilene dos Santos Silva (3.000m com obstáculos), Tatiana de Souza Araújo (800m/1.500m), Erika Oliveira Lima (1.500m/3.000m com obstáculos), Fabiana dos Santos Moraes (100m com barreiras), Giselle Marculino (100m com barreiras), Wanessa Zavolski (400m com barreiras), Liliane Cristina Barbosa Fernandes (400m com barreiras), Adriana Aparecida da Silva (5.000m/10.000m), Tatiele Roberta de Carvalho (5.000m/10.000m), Fabiana Murer (salto com vara), Karla Rosa da Silva (salto com vara), Monica Araújo de Freitas (salto em altura), Aline Fernanda Santos (salto em altura), Jessica Carolina Alves dos Reis (salto em distância), Keila Costa (salto em distância/salto triplo), Gisele Lima de Oliveira (salto triplo), Geisa Arcanjo (arremesso de peso), Keely Christinne Medeiros (arremesso de peso), Andressa Oliveira Morais (lançamento do disco), Fernanda Borges (lançamento do disco), Carla Michel (lançamento do martelo), Anna Paula Magalhães Pereira (lançamento do martelo), Jucilene Sales de Lima (lançamento do dardo), Laila Ferrer (lançamento do dardo), Melry Neri Caldeira (heptatlo), Tamara Alexandrino de Sousa (heptatlo), Erica Rocha de Sena (20km marcha) e Elianay Santana da Silva Pereira (20km marcha).