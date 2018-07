Atletismo brasileiro mira top 3 no revezamento 4x100m em Londres

Para tanto, Nakaya comandará um camping em São Paulo a partir de 22 de abril, preparando ambas equipes para um bom resultado nos Grand Prix que serão realizados nos dias 16 e 20 de maio, no Ibirapuera e no Engenhão, respectivamente.

"Os homens têm tudo para completar a prova por volta de 38s30 e garantir a equipe entre os três melhores no ranking mundial", disse o treinador. A equipe ocupa hoje o sétimo lugar no mundo, com a média das marcas de 38s18 (obtida no Pan de Guadalajara) e 38s77 (no Meeting de São Paulo, no ano passado).

Já no feminino, a expectativa do treinador é melhorar bastante o recorde sul-americano de 42s85 obtido em Guadalajara. De acordo com o Nakaya, a meta é atingir 42s50 na Olimpíada. Por enquanto, o Brasil está em oitavo no ranking feminino.

"A partir da evolução individual teremos equipes mais fortes e, consequentemente, mais competitivas", acredita o treinador, que elogia a equipe. "Temos bons atletas como o Nilson André e o Sandro Viana, que tendem as ganhar com a chegada de velocistas como Bruno Lins, Diego Cavalcanti e Ailson Feitosa, entre outros. O mesmo ocorre no feminino com Ana Cláudia Lemos, Rosangela Santos, Evelyn Santos, Franciela Krasucki, Vanda Gomes, Tamiris de Liz, entre outras. A expectativa é que todos obtenham os melhores tempos individuais este ano."

BONS RESULTADOS - No domingo, Paulo Roberto de Almeida Paula, voltou a fazer o índice olímpico na maratona. Ele completou a Maratona de Barcelona com o tempo de 2h11min51s, terminando na sétima posição. Antes, sua marca era de 2h13min15s, atingida em Amsterdã, no ano passado. O índice é 2h15min00s

Como Marílson dos Santos já está pré-convocado, restam duas vagas para o Brasil em Londres. Paulo Roberto só ficará de fora dos Jogos se outros dois brasileiros atingirem marcas melhores que a dele.

Também no domingo, Jonathan Riekmann se aproximou do índice olímpico na marcha de 20km ao fazer o tempo de 1h23min27s em Dundice, na Eslováquia. Com a marca, ele assumiu a liderança do ranking brasileiro e obteve índice para a Copa do Mundo de Marcha, entre 12 e 13 de maio, em Saranski, na Rússia.

"A expectativa é que ele melhore mais a marca na competição que vai disputar em Rio Maior, em Portugal, em abril. O objetivo é garantir vaga na Olimpíada de Londres", lembrou o técnico Adauto Domingues. O índice olímpico é de 1h21min59s.