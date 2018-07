Atletismo dos EUA lamenta morte de jovem velocista em acidente

A USA Track & Field (USATF), entidade responsável pelo atletismo norte-americano, divulgou nota oficial para lamentar a morte do atleta Torrin Lawrence. Na última segunda-feira, o velocista faleceu depois de sofrer um acidente automobilístico quando voltava para sua casa, na cidade de Jacksonville, na Flórida, após uma sessão de treinos em Athens, na Geórgia.

"Nós ficamos devastados ao saber da morte do Torrin, nesta manhã", declarou o CEO da USATF, Max Siegel. "Nossos pensamentos e preces vão para a família dele, amigos e todos que o conheciam. Torrin representava o orgulho e a paixão da USATF, e tinha um incrível futuro pela frente. Nós nos juntamos aos que sentirão sua falta profundamente."

Lawrence tinha 25 anos e dirigia pela estrada Interestadual 75 durante a madrugada quando um pneu estourou e seu carro ficou parado na pista central. O velocista, então, desceu para ligar para a emergência, mas um caminhão atingiu seu carro, que foi lançado na direção do atleta.

Torrin Lawrence ganhou destaque no atletismo universitário sendo campeão indoor com a Universidade da Geórgia em 2010. Em maio deste ano, ele integrou a equipe norte-americana que participou do primeiro Mundial de Revezamento em Nassau, nas Bahamas. O velocista disputou as eliminatórias do revezamento 4x400, que terminaria com a medalha de ouro para seu país.