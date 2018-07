Atletismo é tema de painel em São Paulo durante o mês de junho

À medida que a Olimpíada do Rio se aproxima, novos projetos para a divulgação dos esportes que fazem parte do programa olímpico ganham destaque. No mês de junho, seis unidades dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), em São Paulo, receberão diversas atividades para difusão do atletismo.

O projeto "Atletismo - a força do esporte", do Instituto Salto para a Vida Adhemar Ferreira da Silva, conta com a exposição de cartazes informativos sobre cada uma das provas da modalidade. Os 23 banners expõem a sua origem, explicam os movimentos básicos e divulgam os recordes brasileiros e mundiais. Objetos usados na prática esportiva - como martelo, dardo e bloco de partida - e alguns uniformes também estão à disposição do público.

Os conhecimentos adquiridos na exposição poderão ser medidos por meio de um quiz eletrônico. Quem atingir mais pontos no jogo, receberá cards colecionáveis com o mesmo conteúdo do painel. Além disso, o projeto ainda prevê a troca da experiências a partir de palestras de familiares dos atletas e oficinas dadas por esportistas de alto rendimento.

Confira a agenda do projeto:

CEU Paraisópolis - 1 a 10 de junho

CEU Tiquatira - 4 a 14 de junho

CEU Quinta do Sol - 11 a 20 de junho

CEU Freguesia do Ó - 15 a 24 de junho

CEU Meninos - 21 a 30 de junho

CEU Professora Arlete Persoli (Heliópolis)- 24 de junho a 3 de julho