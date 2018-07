Atletismo nacional fecha ano com apenas dois no top 10

O atletismo do Brasil fecha o ano de 2012 nesta segunda-feira com apenas dois atletas entre as 10 melhores marcas do ano em suas provas. O número é três vezes inferior ao do fim de 2011, quando seis brasileiros fecharam a temporada como top 10 do ranking mundial. Na época, o feito valia como critério de pré-convocação para os Jogos de Londres.

Desta vez os dois únicos brasileiros entre os 10 melhores do mundo em suas provas são Jonathan Silva, sétimo no salto triplo, e Fabiana Murer, que fecha 2012 com o terceiro melhor salto com vara da temporada, três posições acima do que alcançou no ano passado. Em 2011 também estavam no top 10 Bruno Lins (100m), Fábio Gomes (salto com vara), Duda (salto em distância), Ana Cláudia Lemos (200m) e Maurren Maggi (salto em distância).

A grande conquista do atletismo brasileiro no ano foram as provas de campo. Se 2011 terminou com uma única atleta do País entre as 30 melhores do mundo (Elisângela Adriano, 29.ª no lançamento de disco), agora são quatro nesta situação: Geisa Arcanjo é a 16.ª e Darlan Romani o 30.º no arremesso de peso, Andressa Morais a 12.ª e Ronald Julião o 28.º no disco.

Entre os destaques do Brasil no fechamento do ranking mundial do atletismo também aparecem Mahau Suguimati (23.º nos 400m com barreira), Gilherme Cobbo (26.º no salto em altura), Fábio da Silva (23.º no salto com vara), Luiz Alberto de Araújo (12.º no decatlo) e Maurren Higa Maggi (18.ª no salto em distância), todos entre os 30 melhores de suas provas.