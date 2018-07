Atlétismo, o esporte número 1 da Olimpíada

SÃO PAULO - Esporte básico da humanidade e modalidade número 1 da Olimpíada, o atletismo é o elo entre os Jogos da Antiguidade, disputado pela primeira vez quase 800 anos antes de Cristo, e o Moderno, renascido pelas mãos do Barão de Coubertin em 1896, na cidade de Atenas. De Corebus de Elis, o primeiro campeão olímpico de que se tem notícia, até estrelas como o jamaicano Usain Bolt, o esporte nunca deixou de encantar as multidões, ansiosas por ver, na pista e no campo, a personificação do lema olímpico: citius, altius, fortius, ou "o mais rápido, o mais alto e o mais forte".

O atletismo também é uma das práticas esportivas mais antigas no País. Chegou ao Brasil no fim do século 19, em formato muito parecido com a faceta mais visível do esporte atualmente, as corridas de rua. Também é uma das modalidades que mais medalhas olímpicas deram para o País. Os brasileiros participaram dos Jogos, pela primeira vez, em Paris-1924. Desde então, não faltou a uma edição sequer, para conquistar 14 medalhas, quatro de ouro, com Adhemar Ferreira da Silva (2), Joaquim Cruz e Maurren Maggi, única mulher medalhista do atletismo brasileiro.

Sem chegar ao pódio em Londres-2012, o Brasil espera fazer um bom papel nos Jogos do Rio, com uma geração renovada. Já será possível acompanhar o embrião dessa equipe olímpica a partir de agosto, no segundo evento mais importante do calendário. O Mundial será disputado em agosto, na Rússia.